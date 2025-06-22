Киву о 2:1 с «Уравой»: «Соперник защищался очень низко. «Интер» использовал навесы, верил до самого конца – и у нас получилось. Горжусь ребятами»

Кристиан Киву высказался о победе «Интера» над «Урава Ред Даймондс» (2:1).

«Мы провели серьезный матч, бились всеми возможными способами. Соперник защищался очень низко. Потом мы попытались использовать навесы на Пио [Эспозито] . Мы верили до самого конца – и у нас получилось.

Я горжусь ребятами: они отдали все силы. Карбони? Я много говорю о Валентине, но мог бы упомянуть и Пио, и Луиса Энрике , и Сучича , который выложился по максимуму.

Для Валентина это был первый матч за восемь месяцев, я поговорил с ним вчера. Я рад за него – он много и упорно работал. Видеть его таким счастливым – это приятно.

Говорить о схемах, когда соперник защищается всей командой в штрафной – сложно. Я бы оставил схему с двумя форвардами при счете 0:0, но когда мы проигрывали, выпустили Пио, чтобы лучше заполнять штрафную», – сказал главный тренер «Интера ».