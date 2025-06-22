Конте о решении остаться в «Наполи»: «Де Лаурентис понял ошибки. Контактов с «Ювентусом» не было, всем, кто пытался выйти на меня, я отвечал, что буду говорить с нынешним клубом в конце сезона»

Антонио Конте объяснил, почему остался в «Наполи».

В мае публиковались сообщения о возможном возвращении 55-летнего специалиста в «Ювентус».

– Ни с кем контактов не было, потому что всем, кто пытался выйти на меня через посредников, я отвечал, что буду говорить с нынешним клубом в конце сезона, как это всегда делается. И только если бы встреча не удовлетворила обе стороны, я бы рассмотрел другие варианты.

Моя семья – точка опоры, но такие решения я принимаю сам. Моя жена и дочь счастливы в Неаполе, это факт. Но тренировать команду каждый день – моя работа, они тут ни при чем.

– Как прошли переговоры с Де Лаурентисом?

– На нашей встрече мы все прояснили, разговор имел ключевое значение. Он понял ошибки или, по крайней мере, ситуации, которые нужно улучшить.

У меня есть контракт, и этот разговор стал решающим. Все остальное – слухи, которые вредили, – сказал главный тренер «Наполи».