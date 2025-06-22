Нету предпочитает играть за «Челси» на клубном ЧМ, а не лежать на пляже: «Нужно быть благодарным, многие хотели бы быть на моем месте. Надо получить удовольствие»
Педру Нету рад, что играет на чемпионате мира среди клубов.
У полузащитника «Челси» спросили, действительно ли он предпочитает играть на КЧМ, а не лежать на пляже.
«Я на сто процентов в этом уверен. Мы должны быть благодарны за то, что находимся здесь и участвуем в этом турнире. Многие футболисты хотели бы оказаться на моем месте, в другом месте.
Нам надо получить удовольствие», – сказал португалец после гола «Фламенго» (1:3).
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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