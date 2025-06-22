Нету предпочитает играть за «Челси» на клубном ЧМ, а не лежать на пляже: «Нужно быть благодарным, многие хотели бы быть на моем месте. Надо получить удовольствие»

Педру Нету рад, что играет на чемпионате мира среди клубов.

У полузащитника «Челси » спросили, действительно ли он предпочитает играть на КЧМ , а не лежать на пляже.

«Я на сто процентов в этом уверен. Мы должны быть благодарны за то, что находимся здесь и участвуем в этом турнире. Многие футболисты хотели бы оказаться на моем месте, в другом месте.

Нам надо получить удовольствие», – сказал португалец после гола «Фламенго» (1:3).