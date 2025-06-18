Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. Мексика сыграет с Суринамом, Саудовская Аравия встретится с США с пятницу, Канада – с Кюрасао в воскресенье
В США и Канаде проходит Кубок КОНКАКАФ.
Во 2-м туре группового этапа в четверг Коста-Рика сыграет с Доминиканской Республикой, Мексика – с Суринамом.
В пятницу Саудовская Аравия встретится с США. В воскресенье Канада будет противостоять Кюрасао.
Групповой этап
2-й тур
18 июня 23:00, AT&T Stadium
Не начался
19 июня 02:00, AT&T Stadium
19 июня 22:45, Shell Energy Stadium
Не начался
20 июня 01:15, Q2 Stadium
Не начался
20 июня 23:45, PayPal Park
21 июня 23:00, Shell Energy Stadium
21 июня 02:00, Q2 Stadium
22 июня 02:00, Shell Energy Stadium
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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