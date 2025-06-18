Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. Мексика сыграет с Суринамом, Саудовская Аравия встретится с США с пятницу, Канада – с Кюрасао в воскресенье

В США и Канаде проходит Кубок КОНКАКАФ.

Во 2-м туре группового этапа в четверг Коста-Рика сыграет с Доминиканской Республикой, Мексика – с Суринамом .

В пятницу Саудовская Аравия встретится с США . В воскресенье Канада будет противостоять Кюрасао.

Кубок КОНКАКАФ

Групповой этап

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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