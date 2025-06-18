  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. Мексика сыграет с Суринамом, Саудовская Аравия встретится с США с пятницу, Канада – с Кюрасао в воскресенье
1

Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. Мексика сыграет с Суринамом, Саудовская Аравия встретится с США с пятницу, Канада – с Кюрасао в воскресенье

В США и Канаде проходит Кубок КОНКАКАФ.

Во 2-м туре группового этапа в четверг Коста-Рика сыграет с Доминиканской Республикой, Мексика – с Суринамом.

В пятницу Саудовская Аравия встретится с США. В воскресенье Канада будет противостоять Кюрасао.

Кубок КОНКАКАФ

Групповой этап

2-й тур

Кубок КОНКАКАФ. 2 тур
18 июня 23:00, AT&T Stadium
Коста-Рика
Не начался
Доминиканская Республика
Кубок КОНКАКАФ. 2 тур
19 июня 02:00, AT&T Stadium
Суринам
Не начался
Мексика
Кубок КОНКАКАФ. 2 тур
19 июня 22:45, Shell Energy Stadium
Тринидад и Тобаго
Не начался
Гаити
Кубок КОНКАКАФ. 2 тур
20 июня 01:15, Q2 Stadium
Саудовская Аравия
Не начался
США
Кубок КОНКАКАФ. 2 тур
20 июня 23:45, PayPal Park
Ямайка
Не начался
Гваделупа
Кубок КОНКАКАФ. 2 тур
21 июня 23:00, Shell Energy Stadium
Кюрасао
Канада
Кубок КОНКАКАФ. 2 тур
21 июня 02:00, Q2 Stadium
Гватемала
Не начался
Панама
Кубок КОНКАКАФ. 2 тур
22 июня 02:00, Shell Energy Stadium
Гондурас
Сальвадор

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка КОНКАКАФ

Статистика Кубка КОНКАКАФ

Таблицы Кубка КОНКАКАФ

Чего добьется Карпин в «Динамо»?34689 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
результаты
logoКубок КОНКАКАФ
logoсборная Гаити
logoСборная Саудовской Аравии по футболу
logoсборная Гваделупы
logoсборная Гондураса по футболу
logoСборная Канады по футболу
logoсборная Суринама
logoСборная Панамы по футболу
logoсборная Гватемалы
logoсборная Сальвадора
logoСборная Ямайки по футболу
logoсборная Доминиканской Республики
logoСборная США по футболу
logoСборная Мексики по футболу
logoсборная Тринидада и Тобаго по футболу
logoсборная Кюрасао
logoСборная Коста-Рики по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. Гондурас пропустил 6 мячей от Канады, Кюрасао и Сальвадор не забили голов
34сегодня, 04:25
Главные новости
«В детстве сказал родителям, что хочу поменять фамилию на Роналду. Криштиану показывает, что труд важнее таланта, на его примере я учился, как нужно выкладываться». Рожков о португальце
3 минуты назад
Фернандес тренируется с «Торпедо». Если защитник успешно пройдет медосмотр, ему предложат контракт на год («РБ Спорт»)
1527 минут назад
Украинское консульство призвало Чили отказаться от матча с Россией (Sport24)
4234 минуты назад
«МЮ» примет «Арсенал» в 1-м туре АПЛ, «Ливерпуль» – «Борнмут», «Ман Сити» в гостях сыграет с «Вулвс». Опубликован календарь сезона-2025/26
2237 минут назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Реал» сыграет с «Аль-Хилалем», «Ман Сити» – с «Видадом», «Интер» поделил очки с «Монтерреем»
184647 минут назад
Заболотный в «Спартаке» будет зарабатывать 600 тысяч евро в год. Контракт по схеме «1+1» согласован (Иван Карпов)
5248 минут назад
Индзаги об уходе из «Интера» в «Аль-Хилаль»: «Я вышел из зоны комфорта. Хочу изменить образ мышления, стиль игры, попробовать что-то новое»
3058 минут назад
Неймар: «Я 15 лет играю на топ-уровне, приходится отказываться от многого. Люди думают, что вечеринки и карнавалы я посещаю каждый день, а не в выходные»
34сегодня, 07:40
«Краснодар» подписал вратаря «Родины» Корякина
10сегодня, 07:14Фото
«Реал» – сильнейшая команда мира, вероятно. «Аль-Хилаль» готов к сложному матчу». Индзаги об игре КЧМ
26сегодня, 07:06
Ко всем новостям
Последние новости
Из-за близости торнадо матч КЧМ «Ульсан» – «Мамелоди» отложили на 65 минут. Игроки ушли в раздевалки, болельщиков эвакуировали
212 минут назад
«Пари НН» объявил об уходе Гоцука. Защитник – рекордсмен по матчам за клуб
519 минут назад
Гунько возглавил тульский «Арсенал»
426 минут назадФото
Лаутаро после 1:1 «Интера» на КЧМ: «Поле сухое, было трудно двигать мяч. На Кубке Америки было то же самое. Нам придется адаптироваться»
1сегодня, 07:54
Неймар о КЧМ: «Я был близок к переходу во «Флуминенсе», но предпочел остаться в «Сантосе» и потренироваться еще немного. Я на 100% здоров»
7сегодня, 06:45
Киву – первый тренер «Интера» со времен Пиоли, не выигравший в дебютном матче. Спаллетти, Конте и Индзаги побеждали
1сегодня, 06:11
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Англия против Германии, Нидерланды сыграют с Украиной
3сегодня, 05:25
«Аль-Айн» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
1сегодня, 05:19
«Реал Мадрид» – «Аль-Хилаль». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
5сегодня, 05:14
«Манчестер Сити» – «Видад». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
1сегодня, 05:11