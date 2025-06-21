У «Интера» при Киву волевая победа над «Урава Ред Даймондс» и ничья с «Монтерреем»
Кристиан Киву выиграл один из двух матчей во главе «Интера».
Итальянская команда сегодня благодаря голу в добавленное время одержала волевую победу над «Урава Ред Даймондс» (2:1) во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира. 18 июня встреча с «Монтерреем» завершилась вничью – 1:1.
В целом у миланцев две победы в пяти последних матчах. До КЧМ они обыграли «Комо» (2:0), также были ничья с «Лацио» (2:2) и поражение от «ПСЖ» (0:5).
26 июня «Интер» сыграет с «Ривер Плейт».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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