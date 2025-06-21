Оби Микел выругался после удаления Джексона в игре с «Фламенго»: «Тупейшая ошибка. Если злит конкуренция с Делапом, привыкай». Ведущей пришлось извиняться в эфире

Джон Оби Микел отругал Николаса Джексона в эфире после удаления.

«Челси» уступил «Фламенго » во 2-м туре группового этапа клубного ЧМ со счетом 1:3.

Нападающий лондонцев Джексон вышел на замену на 64-й минуте встречи и был удален на 68-й – он ударил шипами в голень Айртона. Судья Иван Бартон показал сенегальцу прямую красную карточку.

«Не могу поверить. Тупейшая, тупейшая, тупейшая ошибка. Я без понятия, что у него в голове творилось. Ты выходишь на поле, твоя команда проигрывает 1:2. Ты ей нужен. И он вытворяет такое.

Он уже делал это в матче АПЛ против «Ньюкасла». И тогда это была очень важная игра, которую нужно было выиграть, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Он получил красную карточку. И вот он делает это снова. Ну нельзя постоянно так ошибаться.

Меня не волнует, злится ли он. Это футбольный клуб. Это огромный футбольный клуб, и здесь всегда будет конкуренция. Если тебя злит (pissed off в оригинале, считается ругательством для эфира – Спортс’‘) то, что Делап приходит в клуб и становится твоим конкурентом… Ну так привыкай, если считаешь себя большим игроком. Потому что единственный способ выигрывать трофеи – это конкурировать друг с другом», – сказал бывший полузащитник «Челси » в интервью DAZN.

Ведущей программы Келли Сомерс пришлось извиниться в прямом эфире после эмоциональной речи Оби Микела.