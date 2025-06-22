Ташуев о «Нанте»: «Президент ответил: «Не поймут, если тренер будет из России». Поэтому мы не работаем за рубежом, двойные стандарты. Если наших не зовут туда, зачем нам звать их?»

Сергей Ташуев вспомнил, что у него был шанс попасть в «Нант».

«Российские тренеры не работают в Европе, потому что нас просто не зовут. Тут и политика тоже. Лет восемь назад у меня был маленький шанс возглавить «Нант», у меня был знакомый французский агент. Еще был вариант с «Маккаби » из Тель-Авива, который сын Кройфа тренировал.

Что касается «Нанта », то друг сказал, что поговорит со спортивным директором. Президенту клуба озвучили фамилию из России, на что он ответил: «Я все понимаю, но меня не поймут, если тренер будет из России».

То есть им неважно, главное, чтобы не из России. Вот поэтому мы не работаем за рубежом, двойные стандарты.

Тогда «Нант» принял мой тезка Сержиу Консейсау . Но надо отдать ему должное, что он поднял команду. Я следил, было интересно.

Это я к тому, что если наших тренеров не зовут туда, зачем нам звать к себе их специалистов?» – сказал бывший главный тренер «Ахмата».