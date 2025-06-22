Агент Дзюбы: «Не стал бы говорить, что Артем завершит карьеру после предстоящего сезона. Уверен, что даже в 37 лет он может быть одним из лучших нападающих РПЛ»

Агент Артема Дзюбы высказался о целях игрока на предстоящий сезон.

«В данный момент сложно оценить вероятность сценария, при котором Артем завершит карьеру в «Акроне ». Пока он поставил для себя отметку в один сезон, а в конце мы посмотрим.

Не стал бы делать громких заявлений, что после предстоящего сезона Дзюба завершит карьеру. На данный момент главная задача – максимально качественно подготовиться к чемпионату, который стартует уже совсем скоро.

Действительно Артем и сам говорил, что у него есть цель – стать лучшим бомбардиром в истории клуба. Для этого надо опередить Понсе, у которого 17 голов. Цель более чем реальная.

Неоднократно говорил о том, что у Артема нет никаких проблем с мотивацией. Будет побит очередной рекорд, появятся новые цели. Для мотивированного спортсмена, чемпиона, не такая проблема поставить перед собой новые задачи. Пока он получает удовольствие от футбола – это самое важное.

Главное – обойтись без травм. Уверен, Артем покажет многим, что даже в 37 лет, которые он отметит в августе, можно быть одним из лучших нападающих чемпионата», – сказал агент игрока Леонид Гольдман .