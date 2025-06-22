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Тарханов о Челестини в ЦСКА: «С «Базелем» чемпионом стал, но Швейцария – все-таки не топ-чемпионат, в России сложнее»

Александр Тарханов отреагировал на назначение Фабио Челестини в ЦСКА.

Не получится ли, что сезон окажется перестроечным?

– Возможно, потому что, наверное, в первой части будет ознакомление с командой, с игроками, внедрение своих идей. Наверное, не просто так Челестини пригласили, наверное, его изучили.

Не думаю, что «от фонаря» пригласили его. Чемпионат покажет, на что способен этот тренер. Сейчас сложно говорить, потому что как тренера я его не знаю. Слышал, что он был хорошим игроком, и Мостовой Саша с ним пересекался как игрок. Он о Челестини хорошо отзывался, говорил, что Челестини был в команде лидером.

Челестини с «Базелем» чемпионом стал, но Швейцария – все-таки не топ-чемпионат, в России сложнее. Что касается времени до старта чемпионата, то тут – смотря какая у Челестини система работы. Может быть, этого времени и хватит, а может, Челестини не будет вносить сильных изменений, – сказал бывший главный тренер ЦСКА и других российских клубов.

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Клуб умретБыть смертным
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoФабио Челестини
logoБазель
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Тарханов
logoвысшая лига Швейцария
logoАлександр Мостовой
logoЦСКА
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