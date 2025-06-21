Лаутаро забил через себя в падении на 78-й минуте игры с «Урава Ред Даймондс». Это был первый удар «Интера» в створ
Лаутаро Мартинес отметился эффектным голом на клубном чемпионате мира.
Нападающий «Интера» ударом в падении через себя замкнул подачу с углового на 78-й минуте игры с «Урава Ред Даймондс». Аргентинец забил второй гол на клубном ЧМ, 18 июня он отличился в игре с «Монтерреем» (1:1).
Следует отметить, что это было всего лишь первое попадание «нерадзурри» в створ ворот японской команды. У «Урава Ред Даймонс» к этому моменту было два точных удара (один – результативный).
«Интер» – «Урава Ред Даймондс». 1:1 – Латуаро сравнял на 78-й. Онлайн-трансляция
Что теперь будет с «Торпедо»?8371 голос
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости