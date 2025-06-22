Валерий Карпин: «Перед «Динамо» не может стоять задача не вылететь. Подразумевается, что надо выиграть титул. Чем быстрее, тем лучше»

Валерий Карпин указал на чемпионские амбиции «Динамо».

– Понятное дело, что перед «Динамо» не может стоять задача не вылететь. Подразумевается, что надо выиграть титул.

– В этом сезоне?

– Чем быстрее, тем лучше.

– Мне кажется, вы со второй попытки сделаете это.

– Не знаю, сколько попыток. Возможно, этого и вовсе не случится, потому что может и не случиться. Но то, что такая задача стоит, – да, стоит, – заявил главный тренер «Динамо».