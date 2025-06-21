Евро-2025 (U21). 1/4 финала. Португалия сыграет с Нидерландами, Испания – с Англией, Германия встретится с Италией в воскресенье

В Словакии пройдут матчи 1/4 финала молодежного чемпионата Европы-2025.

В субботу Португалия сыграет с Нидерландами, Испания встретится с Англией.

В воскресенье Франция проведет матч с Данией, Германия будет противостоять Италии.

Евро-2025 (U21)

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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