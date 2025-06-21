Евро-2025 (U21). 1/4 финала. Португалия сыграет с Нидерландами, Испания – с Англией, Германия встретится с Италией в воскресенье
В Словакии пройдут матчи 1/4 финала молодежного чемпионата Европы-2025.
В субботу Португалия сыграет с Нидерландами, Испания встретится с Англией.
В воскресенье Франция проведет матч с Данией, Германия будет противостоять Италии.
1/4 финала
21 июня 16:00, Штадион под Дубном
Не начался
21 июня 19:00, Городской стадион Трнава
Не начался
22 июня 16:00, Futbal Tatran Arena
Не начался
22 июня 19:00, МОЛ-Арена
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Что теперь будет с «Торпедо»?5536 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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