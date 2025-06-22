В Италии ужесточили наказание за агрессию в адрес судей – вплоть до тюремного заключения. Теперь арбитры защищены так же, как полицейские
В Италии ужесточили наказание за агрессию в адрес судей.
Футбольный судьи в Италии теперь будут пользоваться такой же защитой со стороны правосудия, как сотрудники полиции и другие государственные служащие. Об этом заявил министр спорта страны Андреа Абоди.
Решение принято в ответ на рост случаев нападений на арбитров. Изменения в уголовном кодексе повлекут ужесточение наказаний за акты насилия в отношении судей, включая толчки, удары или угрозы – вплоть до тюремного заключения.
Закон, принятый в рамках постановления, одобренного итальянским правительством, распространяет защиту на всех официальных лиц, ответственных за обеспечение проведения спортивных соревнований.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Reuters
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