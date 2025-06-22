Нуну Мендеш – лучший левый защитник мира по версии FourFourTwo. Гвардиол – 2-й, Бальде – 7-й, Менди – 9-й

Нуну Мендеш признан FourFourTwo лучшим левым защитником мира.

После завершения основных турниров британский журнал обновил свои рейтинги лучших футболистов на различных позициях.

В десятку лучших левых защитников вошли:

1. Нуну Мендеш , «ПСЖ ».

2. Йошко Гвардиол , «Манчестер Сити ».

3. Милош Керкез, «Борнмут».

4. Федерико Димарко, «Интер ».

5. Алехандро Гримальдо, «Байер».

6. Альфонсо Дэвис, «Бавария».

7. Алехандро Бальде, «Барселона».

8. Тео Эрнандес, «Милан».

9. Ферлан Менди, «Реал».

10. Энтони Робинсон, «Фулхэм».