Нуну Мендеш – лучший левый защитник мира по версии FourFourTwo. Гвардиол – 2-й, Бальде – 7-й, Менди – 9-й
Нуну Мендеш признан FourFourTwo лучшим левым защитником мира.
После завершения основных турниров британский журнал обновил свои рейтинги лучших футболистов на различных позициях.
В десятку лучших левых защитников вошли:
1. Нуну Мендеш, «ПСЖ».
2. Йошко Гвардиол, «Манчестер Сити».
3. Милош Керкез, «Борнмут».
4. Федерико Димарко, «Интер».
5. Алехандро Гримальдо, «Байер».
6. Альфонсо Дэвис, «Бавария».
7. Алехандро Бальде, «Барселона».
8. Тео Эрнандес, «Милан».
9. Ферлан Менди, «Реал».
10. Энтони Робинсон, «Фулхэм».
Что теперь будет с «Торпедо»?8588 голосов
Оставят в РПЛ
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Клуб умрет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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