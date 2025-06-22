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Нуну Мендеш – лучший левый защитник мира по версии FourFourTwo. Гвардиол – 2-й, Бальде – 7-й, Менди – 9-й

Нуну Мендеш признан FourFourTwo лучшим левым защитником мира.

После завершения основных турниров британский журнал обновил свои рейтинги лучших футболистов на различных позициях.

В десятку лучших левых защитников вошли:

1. Нуну Мендеш, «ПСЖ».

2. Йошко Гвардиол, «Манчестер Сити».

3. Милош Керкез, «Борнмут».

4. Федерико Димарко, «Интер».

5. Алехандро Гримальдо, «Байер».

6. Альфонсо Дэвис, «Бавария».

7. Алехандро Бальде, «Барселона».

8. Тео Эрнандес, «Милан».

9. Ферлан Менди, «Реал».

10. Энтони Робинсон, «Фулхэм».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
FourFourTwo
рейтинги
logoБавария
logoБарселона
logoБайер
logoАльфонсо Дэвис
logoИнтер
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoАлекс Гримальдо
logoФедерико Димарко
logoМанчестер Сити
logoРеал Мадрид
logoНуну Мендеш
logoМилош Керкез
logoЭнтони Робинсон
logoАлекс Бальде
logoТео Эрнандес
logoФулхэм
logoбундеслига Германия
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoЙошко Гвардиол
logoФерлан Менди
logoПСЖ
logoМилан
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