Черчесов о долге: «Клубы можно выбирать, но если Родина говорит: «Станислав, надо», я делаю с удовольствием»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о готовности служить на благо стране.

– Акинфеев говорит, что со сборной закончил. Почему вы продлили контракт, если пик эмоций, который дал чемпионат мира, позади?

– Вот видите, как мы по-разному думаем. Потому что вы никогда не были игроками сборной. И сейчас подумали за меня.

– Так что вас тут держит?

– Мое мнение такое: был один большой турнир, ЧМ-2018, который мне как главному тренеру подарили.

Но на другой наш тренерский штаб уже хотел попасть самостоятельно. Так я и себе доказываю свою состоятельность. Попали, доказали. Идем дальше.

Сейчас задача – успешно выступить на Евро, потом – попасть на ЧМ-2022. Чем не мотивация?

И вообще, есть клубные команды, а есть сборная твоей страны. Извиняюсь за пафос, но когда тебя призывает Родина, ты должен становиться под флаг и гимн.

– Можно откосить.

– Вы можете, я – нет. Я должен быть готов тренировать сборную – а решение принимают руководители.

– Звучит как «Верный солдат Родины». Призовут – и хоть куда.

– Это реально так. Есть клубы, которые можно выбирать. Но если Родина говорит: «Станислав, надо» – я это делаю с удовольствием.

– За последние два года у вас были предложения возглавить какой-нибудь клуб?

– Естественно. Но я сразу говорил «нет».

– Так в клубе работа круглый год, там интересно.

– А я и здесь после матча с Венгрией с коллегами из тренерского и административного штаба сборной уже в 9 утра был в офисе.

Это кому-то только кажется, что мы просто через месяц встречаемся – и все. Нет, работа идет каждодневная, изучение, анализ. Это как лазер – если он бьет в одну точку, значит, будет эффект. Для меня быть тренером сборной своей страны – привилегия. За других говорить не готов, – сказал Черчесов.