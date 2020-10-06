Черчесов об игре Дзюбы без замен: «Лидер и капитан должен быть на поле в важные моменты. Он не перегорел»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу игры форварда .

– Со стороны кажется, что Дзюба выгорает – пару сезонов провел от звонка до звонка, но вместо отдыха играет все три матча, включая контрольный.

– Во-первых, со Швецией Артем провел только первые 45 минут. Подумайте: приехать 3-го числа на сбор и выйти на матч 11-го - иллюзия, что благодаря этому человек хорошо восстановится и будет готов.

А вот если сыграть промежуточный тайм – это даст реальный тонус. Это подсказывает мой опыт – как игрока, так и тренера. Не знаю, заметили вы или нет, но с Венгрией Дзюба выполнял другую функцию на поле.

Он экономнее действовал в обороне, так как соперник играл в три центральных защитника. Важно было, чтобы Дзюбу хватало на атаку, именно такая у него была задача. И цифры говорят, что у него был хороший объем работы и большой процент выигранных единоборств.

Я бы не сказал, что он перегорел. В сборной мы видим Артема в каждодневном режиме – улыбающегося, пышущего энергией.

– А мы на экране видим, как он срывается в эпизодах, когда Семак его меняет.

– Это к сборной никак не относится. Вопрос не по адресу.

– Но вот когда вы видите такую реакцию – нет мыслей, что, убирая Дзюбу раньше времени, вы рискуете нарушить микроклимат в команде?

– Конечно, нет. Мы и на чемпионате мира его меняли, и в других матчах.

– Но на ЧМ он был джокером, а сейчас стал кумиром миллионов.

– В чем разница, если мы говорим о заменах?

– То есть, подозрения, будто Дзюба настолько влиятелен, и его страшно заменить, – бред?

– Лидер и капитан должен быть на поле в важные моменты.

Вот с Венгрией ситуация подсказала выпустить двух нападающих, потому что мы явно переигрывали соперника.

И вроде бы с Турцией счет 1:1, тут 0:0, но ситуации разные. Выпусти я второго форварда с Турцией – и в середине остался бы вообще проходной двор. А с венграми чувствовал, что дожмем, поэтому было принято именно такое решение, – сказал Черчесов.