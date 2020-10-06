Станислав Черчесов: «Если соперник играет лучше во втором тайме, то это не значит, что мы физически не готовы»

Главный тренер сборной России ответил на вопросы о физическом состоянии команды на октябрьском сборе.

– Начнем с самой популярной темы – якобы плохой физической готовности сборной. Мы говорим о впечатлениях. Люди замечают: команда подсаживалась во вторых таймах.

– Если после перерыва соперник начинает играть лучше – это не значит, что мы физически не готовы. Во втором тайме матча с Турцией пробежали больше, чем в первом, и даже больше, чем соперник.

Просто у Турции вышел футболист, который добавил команде определенные качества. Который может обыгрывать, создавать преимущество. Это игровой момент, а не вопрос физических кондиций.

– Один так меняет игру?

– Конечно, и другие футболисты прибавили. Мы готовились к Ундеру, знали, что он умеет на поле.

Но индивидуальное мастерство в каких-то моментах сказывается. И команда соперника, проигрывая, хочешь не хочешь, добавляет.

Турки увеличили скорости, но и мы в этом не проиграли. Другое дело, что сама игра поменялась – сначала мы их заставили бегать назад, потом – они нас. Вот если бы мы не бегали и физически были не готовы, самому интересно, чем бы все закончилось.

– Но тема выглядит обоснованно, потому что у нас чуть ли не самый возрастной состав в истории сборной.

– Вы меня спросили, а я до этого вообще не задумывался об этом. Есть игроки, которые на сегодня готовы. Конкретная ситуация: травмы, болезни у других футболистов. Почему акцент ставится именно на возрасте.

– Потому что люди видят – сборная возрастная. И задаются вопросом: «А почему Жирков два матча подряд играет в свои 37 лет. Больше некому?

– Но ведь и опытный выходил в трех матчах и молодой – тоже, пусть в двух и на замену.

Вот ты вызываешь команду на сбор: из-за травм не доезжают одни, потом из-за коронавируса теряешь других. И из этой ситуации надо как-то выходить.

Понятно, что в этом микроцикле мы недобрали очков. Но как-то легкомысленно заранее планировать набор очков на уровне сборных, разве нет?

Сборная хотела выиграть в домашних матчах, но и соперники предоставили свои козыри, потому что в этот период у них много футболистов были здоровы, готовы.

У нас же в сентябре все прошло без форс-мажоров, а сейчас – совсем по-другому. Но мы скидок на это не делаем, просто объясняем ситуацию, – сказал Черчесов.