Траньков о судействе на Гран-при в Казани: «Несправедливо лишать Гусеву и Овчинникова золота таким образом. Все, кто понимают парное катание, называют это решение бредом»

Траньков: несправедливо, что Гусеву и Овчинникова лишили золота на Гран-при.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что Таисия Гусева и Даниил Овчинников заслуживали победы на этапе Гран-при России среди юниоров в Казани.

Гусева и Овчинников лидировали после короткой программы в турнире спортивных пар. В произвольной им, в частности, обнулили одну из поддержек – в итоге дуэту досталось серебро, а победу одержали Кира Доможирова и Илья Вегера.

– Недавно вы в телеграм-канале выложили, что случилась несправедливая ситуация с судейством [пары Гусевой и Овчинникова]. Почему решили высказаться?

– Потому что это несправедливо – лишать золота ребят таким образом… Я не буду говорить, что там все было здорово. Это было на усмотрение бригады: могли придраться, могли не придраться – и придрались именно к этой паре.

Я на самом деле это видео отправлял многим специалистам, в том числе иностранным, и все поддержали эту пару. Все, кто понимают парное катание, как делаются поддержки, называют это решение бредом прямым текстом. Но техбригада так решила, стоит на своем, не признает. Пусть это будет на их совести. Надеюсь, они спокойно спят после этого решения…

– Вы знаете эту пару. Как ребята сейчас себя чувствуют?

– Да, я работаю, помогаю немного всем парам, которые тренируются на катке Этери Георгиевны [Тутберидзе]. Я знаю, что они сейчас переживают, особенно Даня [Овчинников] переживает, но мы все его поддерживаем, мы все поздравили их с именно победой, даже пост официальный выпустили. Мы считаем, что они выиграли эти соревнования, – отметил Траньков.