«Этери Георгиевна, я надеюсь, вы каскад не видели». Бойкова – Тутберидзе после произвольной программы на Гран-при в Казани
Бойкова обратилась к Тутберидзе после проката на Гран-при России в Казани.
Фигуристка Александра Бойкова высказалась о своей ошибке в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани.
Бойкова и Дмитрий Козловский победили в парном катании. В начале проката они ошиблись на секвенции из тройного сальхова и двух двойных акселей – Александра приземлилась на две ноги на втором прыжке.
«Этери Георгиевна, я надеюсь, вы каскад не видели», – сказала Бойкова в кисс-энд-край.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости