«Этери Георгиевна, я надеюсь, вы каскад не видели». Бойкова – Тутберидзе после произвольной программы на Гран-при в Казани

Бойкова обратилась к Тутберидзе после проката на Гран-при России в Казани.

Фигуристка Александра Бойкова высказалась о своей ошибке в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани.

Бойкова и Дмитрий Козловский победили в парном катании. В начале проката они ошиблись на секвенции из тройного сальхова и двух двойных акселей – Александра приземлилась на две ноги на втором прыжке.

«Этери Георгиевна, я надеюсь, вы каскад не видели», – сказала Бойкова в кисс-энд-край.