Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Максим Некрасов рассказал, чьи постановки в танцах на льду на международной арене им нравятся.

Некрасов : Видео последнего Гран-при пока не смотрели, только результаты. Следим за всеми соревнованиями, которые проходят: «челленджеры», Гран-при, какие-то «бэшки»... Стараемся смотреть их. Кто-то, может быть, будет как-то экспериментировать, сделает какой-то интересный элемент, мы запомним, может быть, чуть-чуть переделаем (улыбается).

Кагановская : Нам самим интересно посмотреть на взрослые пары, на всех участников Гран-при. У всех новые постановки. Примериваем ли свои силы? Нет, это просто абстрактный интерес. Кого могли бы выделить на международной арене? Сизерон .

Некрасов : Если кратко: Фурнье-Бодри/Сизерон, Чок/Бейтс , еще не видел программу Пуарье, но думаю, это тоже было классно.

Кагановская : Мне понравилась постановка от Бенуа Ришо у Эмилии Зингас и Вадима Колесника, очень интересные «Ромео и Джульетта». Также очень интересную идею взяли Фир/Гибсон, не помню, чтобы кто-то что-то подобное брал.

Также Кагановская высказалась о костюме Мэдисон Чок для произвольного танца.

«Костюм Мэдисон Чок – это что-то. Сами хотели бы что-то подобное длинное? Нет, пока что не хочу (улыбается). Наоборот, пытаюсь покороче. Например, с юбкой на произвольный было, просила чуть-чуть покороче, чуть-чуть повыше коленочек, пожалуйста.

Может, в будущем. Конечно, это интересно, но в ней нужно и тренироваться ежедневно. Мне кажется, это тяжело, но интересно», – добавила фигуристка.

