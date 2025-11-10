Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Пестова и Лагутов, Дрожжина и Тельнов, Билибина и Кашаев покажут ритм-танцы
11 ноября на пятом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве дуэты представят ритм-танцы.
Гран-при России среди юниоров
5-й этап, Мемориал Александра Горшкова
Москва
Танцы на льду, КМС
Ритм-танец
Начало – 17:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Влада Бердникова – Матвей Шипилов
Анна Билибина – Дмитрий Кашаев
Валерия Бугаевская – Егор Козлов
Александра Буторина – Кирилл Махов
Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов
Дарья Дрожжина – Иван Тельнов
Полина Жарова – Алексей Столяров
Кристина Клабукова – Михаил Храбрых
Алиса Кремер – Илья Целковский
Лилия Литенко – Глеб Солович
Полина Неганова – Богдан Шамков
Зоя Пестова – Сергей Лагутов
Александра Финохина – Никита Иванов
Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно после жеребьевки.
Расписание этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Акатьева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин