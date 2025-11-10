  • Спортс
  • Даниил Глейхенгауз: «Фигурное катание идет в ногу со временем, уже ушли от классической музыки. Но если балетную программу хорошо поставить, то и она зайдет»
Даниил Глейхенгауз: «Фигурное катание идет в ногу со временем, уже ушли от классической музыки. Но если балетную программу хорошо поставить, то и она зайдет»

Глейхенгауз считает, что фигурное катание уходит от классической музыки.

Хореограф и тренер Даниил Глейхенгауз высказался о том, что фигурное катание уходит от классической музыки.

– Вы следили за тем, что происходило в вашей профессии [за время отстранения российских фигуристов]? Изменилось ли что-то за три года в постановках?

– Я не могу позволить себе не следить за всем происходящим в моем виде спорта, иначе я начну отставать и перестану быть актуальным. Я просмотрел программы огромного количества спортсменов.

Могу отметить, что сейчас все стали брать музыку современных танцевальных композиций, которая заводит зал и нравится зрителю. Фигурное катание идет в ногу со временем. Уже ушли от использования классической музыки – стало меньше балетов, фортепианного или оркестрового исполнения.

Но, как мне кажется, если балетную программу хорошо поставить, хорошо скатать и доделать до каждой линии и точки, то и она зайдет. В последние три-четыре года этого совсем не было на международной арене. Если кто-то выбьется из тренда, это может сыграть как раз в плюс, – сказал Глейхенгауз.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Forbes
logoДаниил Глейхенгауз
музыка
