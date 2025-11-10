  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Шешелева и Карнаухов, Парсегова и Богданов, Сажина и Белкин представят короткие программы
5

Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Шешелева и Карнаухов, Парсегова и Богданов, Сажина и Белкин представят короткие программы

11 ноября юниорские пары покажут короткие программы на Гран-при России в Москве.

11 ноября на пятом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве пары выступят с короткими программами.

Гран-при России среди юниоров

5-й этап, Мемориал Александра Горшкова

Москва

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 19:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко

Злата Камалова – Данил Панов

Софья Маринина – Роман Черненко

Арина Парсегова – Матвей Богданов

Полина Сажина – Алексей Белкин

Полина Шешелева – Егор Карнаухов

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно после жеребьевки.

Расписание этапа Гран-при в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Акатьева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoСерия Гран-при России
Мемориал Горшкова
logoсборная России
результаты
пары
Егор Карнаухов
Полина Шешелева
Полина Сажина
Анастасия Высоцкая
Алексей Белкин
Матвей Богданов
Роман Черненко
Петр Алексеенко
Арина Парсегова
Софья Маринина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Пестова и Лагутов, Дрожжина и Тельнов, Билибина и Кашаев покажут ритм-танцы
вчера, 20:45
Ореховская о тренировках в Оренбурге: «Условия хорошие, только бывают проблемы со льдом. У нас ломался лед, он иногда тает»
вчера, 18:40
Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов в январе выступят в шоу Bol on Ice в Италии
вчера, 18:17
Тарасова о возможном запрете на участие трансгендеров в женских соревнованиях: «У нас из таких вроде бы никого нет. И надеюсь, что не будет»
вчера, 15:14
Акопова и Рахманин выступят на Гран-при США
вчера, 14:38
Валерия Лукашова снялась с юниорского Гран-при в Москве. Ее заменит Милана Лебедева
вчера, 12:38
Даниил Глейхенгауз: «Фигурное катание идет в ногу со временем, уже ушли от классической музыки. Но если балетную программу хорошо поставить, то и она зайдет»
вчера, 12:05
Алена Леонова: «Программы Бойковой и Козловского очень даже тянут на мировой уровень. Не скажу, что они явные лидеры, но способны составить конкуренцию»
вчера, 11:50
Хуснутдинова о группе Тутберидзе: «У нас здоровая конкуренция, нет такого, что кто-то друг друга ненавидит. Очень дружная атмосфера, соперничество только на льду»
вчера, 11:41
Даниил Глейхенгауз: «Я не могу сказать, что фигурное катание – очень дорогой вид спорта, все зависит от желания родителей»
вчера, 11:21
Ко всем новостям
Последние новости
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
вчера, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
вчера, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
6 ноября, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12