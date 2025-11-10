Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Шешелева и Карнаухов, Парсегова и Богданов, Сажина и Белкин представят короткие программы
11 ноября юниорские пары покажут короткие программы на Гран-при России в Москве.
Гран-при России среди юниоров
5-й этап, Мемориал Александра Горшкова
Москва
Пары, КМС
Короткая программа
Начало – 19:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко
Злата Камалова – Данил Панов
Софья Маринина – Роман Черненко
Арина Парсегова – Матвей Богданов
Полина Сажина – Алексей Белкин
Полина Шешелева – Егор Карнаухов
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно после жеребьевки.
Расписание этапа Гран-при в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Акатьева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
