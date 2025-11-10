Хуснутдинова о группе Тутберидзе: «У нас здоровая конкуренция, нет такого, что кто-то друг друга ненавидит. Очень дружная атмосфера, соперничество только на льду»
Фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала о конкуренции в штабе Этери Тутберидзе.
Накануне Хуснутдинова выиграла этап Гран-при России в Казани.
«Помогает ли конкуренция в группе Этери Тутберидзе? Конечно, да. Мы, наверное, как-то подстегиваем друг друга на тренировках. Видим, что кто-то прыгает четверные, и говорим: «А что, я не могу?», и идем работать.
Это, наверное, здоровая конкуренция, потому что у нас нет такого, что кто-то друг друга ненавидит. У нас очень дружная атмосфера в группе, и именно соперничество, я думаю, происходит только на льду», – сказала Хуснутдинова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
