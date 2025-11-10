  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Хуснутдинова о группе Тутберидзе: «У нас здоровая конкуренция, нет такого, что кто-то друг друга ненавидит. Очень дружная атмосфера, соперничество только на льду»
14

Хуснутдинова о группе Тутберидзе: «У нас здоровая конкуренция, нет такого, что кто-то друг друга ненавидит. Очень дружная атмосфера, соперничество только на льду»

Хуснутдинова: в группе Тутберидзе здоровая конкуренция, очень дружная атмосфера.

Фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала о конкуренции в штабе Этери Тутберидзе.

Накануне Хуснутдинова выиграла этап Гран-при России в Казани.

«Помогает ли конкуренция в группе Этери Тутберидзе? Конечно, да. Мы, наверное, как-то подстегиваем друг друга на тренировках. Видим, что кто-то прыгает четверные, и говорим: «А что, я не могу?», и идем работать.

Это, наверное, здоровая конкуренция, потому что у нас нет такого, что кто-то друг друга ненавидит. У нас очень дружная атмосфера в группе, и именно соперничество, я думаю, происходит только на льду», – сказала Хуснутдинова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
Дина Хуснутдинова
logoсборная России
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Валерия Лукашова снялась с юниорского Гран-при в Москве. Ее заменит Милана Лебедева
сегодня, 12:38
Даниил Глейхенгауз: «Фигурное катание идет в ногу со временем, уже ушли от классической музыки. Но если балетную программу хорошо поставить, то и она зайдет»
сегодня, 12:05
Алена Леонова: «Программы Бойковой и Козловского очень даже тянут на мировой уровень. Не скажу, что они явные лидеры, но способны составить конкуренцию»
сегодня, 11:50
Даниил Глейхенгауз: «Я не могу сказать, что фигурное катание – очень дорогой вид спорта, все зависит от желания родителей»
сегодня, 11:21
Глейхенгауз о судействе на Олимпиаде: «Спортсмены готовы, что не надо ни на что надеяться и что маленький косяк никто прощать не будет. Мы его не прощаем на тренировках»
сегодня, 11:14
Татауров о включении Дикиджи в базу «Миротворца: «У меня негативная реакция. Не понимаю, откуда растут ноги, для кого и для чего это делается»
сегодня, 10:49
Тарасова о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Не думаю, что миру не нужно выступление выдающихся русских спортсменов на Олимпиаде. Спорт и политика – разные вещи»
сегодня, 10:30
Депутат Свищев о Fan ID: «Давно обсуждался вопрос о том, чтобы применить систему и в других видах спорта, не только в футболе. Минспорт понимает, что делает, и здраво оценивает ситуацию»
сегодня, 10:02
Жулин о Мишиной и Галлямове: «Мне кажется, они были не готовы к произвольной и партнер немного сорвался. Это рабочие моменты, у них все будет нормально»
сегодня, 09:50
Команда Тутберидзе поздравила Двоеглазову с 17-летием: «Пусть каждый день приближает к новым вершинам, а мечты становятся реальностью!»
сегодня, 09:35
Ко всем новостям
Последние новости
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
6 ноября, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18