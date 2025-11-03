Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»

Фигуристка Куликова планирует изучать элементы ультра-си.

Фигуристка Елизавета Куликова оценила свое выступление на этапе Гран-при России в Красноярске.

Куликова заняла третье место (189,30). Победила Алиса Двоеглазова (217,79), второй стала Анна Ляшенко (197,59).

– Недовольна. Что эмоциями не дала, что прыжками. Начала ехать и думала прицепить каскад, могла откатать гораздо лучше. Не знаю, что случилось, сомнения.

– Вы говорили, что вам неважно, есть международные старты или нет, просто хотите выступать. Откуда такая любовь к фигурному катанию?

– Не знаю. Люблю, когда поддерживают зрители, когда все идет по плану, кайфую от этого.

– Какой ваш дальнейший план и путь, чем хотите «брать»?

– Наверное, своей энергетикой, потому что мне все говорят, что у меня хорошая энергетика, надо набраться уверенности. Чаще делаю все чисто, только сегодня произошел такой косяк. Хочется уверенности.

– А о технике речь не ведется?

– Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной, сейчас вхожу, и если есть время, то учу, – сказала Куликова.