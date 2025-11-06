  • Спортс
  Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»

Ильяс Халиуллин: своим прокатом поздравил жителей Татарстана с Днем Конституции.

Фгурист Ильяс Халиуллин прокомментировал победу в короткой программе на этапе серии Гран-при России среди юниоров в Казани. Он получил за прокат 81,40 балла.

«Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Здорово победить в такой день, это еще радостнее. Можно сказать, я поздравил жителей Татарстана своим прокатом.

Татарский язык не очень хорошо знаю, но люблю кухню. Чак-чак нравится, супы. Однако перед прокатом чак-чак или эчпочмак – не очень хорошая идея. Мы следим за весом.

Мой первый этап прошел не очень хорошо. Я настраивался так, что надо делать, как обычно делаю на тренировках. Волнения не было из-за того, что дома выступаю, так даже привычнее. <...> 

Я болел часто, у меня был насморк. Врачи посоветовали, что нужно идти либо в плавание, либо в хоккей или в фигурное катание. Мне предложили – я сам выбрал фигурное катание», – сказал Халиуллин. 

