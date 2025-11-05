Фигурист Дмитрий Чигирев женился.

Выступавший за Узбекистан в парном катании Дмитрий Чигирев женился.

Его супругой стала хореограф Лариса Урусова.

В ноябре прошлого года стало известно, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и Дмитрий Чигирев расстались после двух лет отношений.

В июле 2024 года Лариса Урусова выходила замуж за фигуриста Адьяна Питкеева.

Чигирев выступал в паре с Екатериной Гейниш. Они отобрались на Олимпиаду-2026 от Узбекистана, но в начале осени стало известно, что пара распалась.

ФОТО