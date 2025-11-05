Фото
8

Дмитрий Чигирев женился

Фигурист Дмитрий Чигирев женился.

Выступавший за Узбекистан в парном катании Дмитрий Чигирев женился. 

Его супругой стала хореограф Лариса Урусова. 

В ноябре прошлого года стало известно, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и Дмитрий Чигирев расстались после двух лет отношений. 

В июле 2024 года Лариса Урусова выходила замуж за фигуриста Адьяна Питкеева. 

Чигирев выступал в паре с Екатериной Гейниш. Они отобрались на Олимпиаду-2026 от Узбекистана, но в начале осени стало известно, что пара распалась. 

ФОТО

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Дмитрия Чигирева
сборная Узбекистана
Дмитрий Чигирев
пары
logoфото
Лариса Урусова
