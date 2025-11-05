Дмитрий Чигирев женился
Фигурист Дмитрий Чигирев женился.
Выступавший за Узбекистан в парном катании Дмитрий Чигирев женился.
Его супругой стала хореограф Лариса Урусова.
В ноябре прошлого года стало известно, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и Дмитрий Чигирев расстались после двух лет отношений.
В июле 2024 года Лариса Урусова выходила замуж за фигуриста Адьяна Питкеева.
Чигирев выступал в паре с Екатериной Гейниш. Они отобрались на Олимпиаду-2026 от Узбекистана, но в начале осени стало известно, что пара распалась.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Дмитрия Чигирева
