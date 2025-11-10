Ореховская о тренировках в Оренбурге: «Условия хорошие, только бывают проблемы со льдом. У нас ломался лед, он иногда тает»

Фигуристка Арина Ореховская рассказала об условиях для тренировок в Оренбурге.

– Почему нет даже мысли переехать в Москву или в Санкт-Петербург? Настолько комфортно и привычно со своим тренером?

– Я считаю, что успех – это необязательно какие-то звездные штабы, в Москве, в Питере. Можно всего добиваться и дома.

– Правда, мы почти не видим таких примеров. Долгое время успехов добивалась Вероника Яметова, однако даже она переехала из Екатеринбурга в Москву. Вас не тревожит эта тенденция?

– Нет, пусть тогда я буду первой, кто докажет, что это возможно.

– Можете побольше рассказать про вашу спортшколу в Оренбурге? Какие там условия?

– В принципе, всего хватает, условия хорошие, только бывают проблемы со льдом. У нас ломался лед, он иногда тает. В итоге этим летом как было: лед трескается – неделя без тренировок. Однако затем его починили, достаточно быстро. В целом ничего страшного.

– То есть у вас потрескался лед? Как такое возможно?

– Все так, он не выдержал тепла и потрескался, на нем нельзя было тренироваться.

– В городе только один каток? Можно было поехать заниматься на другом?

– В принципе, у нас в Оренбурге четыре катка. Можно поискать варианты с другими аренами, но с этим свои трудности. Тогда мы не тренировались. Иногда ездим тренироваться в другие города, в соседние области.

– Читал новости, что спортшкола Оренбурга на грани закрытия. Насколько ситуация серьезная?

– Были проблемы, но сейчас все более-менее хорошо, все тренируются. Льда вроде бы всем хватает. Обратили внимание на проблему.

– Какие у вас кумиры в фигурном катании?

– Больше всего мне нравится Александра Трусова . Она всегда усложнялась, не стояла на месте. Делала то, что никто не делал до нее. И она никогда не отступает.

– Как давно следите за Трусовой?

– Очень давно, еще с юниоров. Она с ранних лет делала четверные, и не один, это всегда меня вдохновляло.

– Глядя на Трусову, решили выучить все четверные?

– Именно так! Хочу в будущем, как и Александра, выехать «пятиквадку», есть такая мечта, – сказала Ореховская.