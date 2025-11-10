Акопова и Рахманин выступят на Гран-при США
Фигуристы Акопова и Рахманин выступят на этапе Гран-при в США.
Армянская пара Карина Акопова – Никита Рахманин появилась в списках участников Гран-при США.
Соревнования пройдут в Лейк-Плэсиде 15-16 ноября.
В сентябре Акопова и Рахманин стали вторыми на олимпийской квалификации в Пекине и отобрались на Игры-2026 в Милане.
«Мы надеялись, что российские пары допустят». Они перешли в Армению после двух лет карантина
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ISU
