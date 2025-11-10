Тарасова о возможном запрете на участие трансгендеров в женских соревнованиях: «У нас из таких вроде бы никого нет. И надеюсь, что не будет»
Тарасова назвала правильным запрет трансгендерам соревноваться с женщинами.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила новость о возможном запрете на участие трансгендеров в женских соревнованиях на Олимпийских играх.
Ранее об этом сообщила газета The Times.
«Это правильное решение. У нас из таких вроде бы никого нет. И надеюсь, что такого не будет», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
