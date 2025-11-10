34

Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов в январе выступят в шоу Bol on Ice в Италии

Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов выступят в ледовом шоу в Италии.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Василиса Кагановская и Максим Некрасов выступят в ледовом шоу Bol on Ice в Италии.

Шоу пройдет в Болонье 10 января. Участие российских фигуристов анонсировано на странице мероприятия в соцсетях.

Бойкова подтвердила в чате своего телеграм-канала, что они с Козловским выступят в шоу. Участие Кагановской и Некрасова подтвердил тренер дуэта Алексей Горшков.

Бойкова и Козловский – чемпионы Европы и двукратные чемпионы России в парном катании, Кагановская и Некрасов – победители финала Гран-при России в танцах на льду.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: фейсбук Artisti&Co. – Skate Power Community
пары
Алексей Горшков
logoМаксим Некрасов
танцы на льду
logoсборная России
logoАлександра Бойкова
logoВасилиса Кагановская
logoДмитрий Козловский
ледовые шоу
