Максим Траньков: «Я вообще сейчас не тренирую, уволился с этой работы. Совмещать с присутствием в медиапространстве тяжело, поэтому я выбрал медиа»

Максим Траньков: я вообще сейчас не тренирую, уволился с этой работы.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал, что сейчас не тренирует фигуристов.

– Вы сейчас больше тренер или журналист?

– Я вообще сейчас, честно сказать, не тренирую. Я уволился с этой работы, немного консультирую, помогаю парам молодым. Буквально на час приезжаю на каток к Этери Георгиевне (Тутберидзе), даю советы юниорам.

– Журналистика больше по душе?

– Дело в том, что у меня трое детей, и проводить все время на катке просто нет возможности, хочется их видеть, ими заниматься. Совмещать тренерство и присутствие в медиапространстве довольно тяжело, поэтому я выбрал медиа, – объяснил Траньков.