  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Максим Траньков: «Я вообще сейчас не тренирую, уволился с этой работы. Совмещать с присутствием в медиапространстве тяжело, поэтому я выбрал медиа»
34

Максим Траньков: «Я вообще сейчас не тренирую, уволился с этой работы. Совмещать с присутствием в медиапространстве тяжело, поэтому я выбрал медиа»

Максим Траньков: я вообще сейчас не тренирую, уволился с этой работы.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал, что сейчас не тренирует фигуристов.

– Вы сейчас больше тренер или журналист?

– Я вообще сейчас, честно сказать, не тренирую. Я уволился с этой работы, немного консультирую, помогаю парам молодым. Буквально на час приезжаю на каток к Этери Георгиевне (Тутберидзе), даю советы юниорам.

– Журналистика больше по душе?

– Дело в том, что у меня трое детей, и проводить все время на катке просто нет возможности, хочется их видеть, ими заниматься. Совмещать тренерство и присутствие в медиапространстве довольно тяжело, поэтому я выбрал медиа, – объяснил Траньков.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoМаксим Траньков
logoЭтери Тутберидзе
пары
телевидение
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Максим Траньков: «Хочется пожелать Мишиной и Галлямову, чтобы они не отчаивались. Дальше опять все начинается с чистого листа»
вчера, 20:05
«Этери Георгиевна, я надеюсь, вы каскад не видели». Бойкова – Тутберидзе после произвольной программы на Гран-при в Казани
вчера, 15:32
Дина Хуснутдинова: «Думаю, решение о переходе в группу Тутберидзе было правильным»
вчера, 14:09
Главные новости
Татауров о включении Дикиджи в базу «Миротворца: «У меня негативная реакция. Не понимаю, откуда растут ноги, для кого и для чего это делается»
24 минуты назад
Тарасова о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Не думаю, что миру не нужно выступление выдающихся русских спортсменов на Олимпиаде. Спорт и политика – разные вещи»
43 минуты назад
Депутат Свищев о Fan ID: «Давно обсуждался вопрос о том, чтобы применить систему и в других видах спорта, не только в футболе. Минспорт понимает, что делает, и здраво оценивает ситуацию»
сегодня, 10:02
Жулин о Мишиной и Галлямове: «Мне кажется, они были не готовы к произвольной и партнер немного сорвался. Это рабочие моменты, у них все будет нормально»
сегодня, 09:50
Команда Тутберидзе поздравила Двоеглазову с 17-летием: «Пусть каждый день приближает к новым вершинам, а мечты становятся реальностью!»
сегодня, 09:35
Траньков об Олимпиаде: «Страна должна смотреть и болеть, поэтому по крайней мере те виды, где наши выступают, нужно показывать»
сегодня, 09:27
Двоеглазова сыграет главную роль в шоу Авербуха «Буратино»
сегодня, 09:20
Владислав Дикиджи внесен в базу «Миротворца»
сегодня, 08:53
Траньков о судействе на Гран-при в Казани: «Несправедливо лишать Гусеву и Овчинникова золота таким образом. Все, кто понимают парное катание, называют это решение бредом»
сегодня, 08:47
Расписание Гран-при США: там выступят Лью, Губанова, Шайдоров, Браун, Мемола, Грассль, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава
сегодня, 08:22
Ко всем новостям
Последние новости
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
6 ноября, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18