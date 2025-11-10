Максим Траньков: «Я вообще сейчас не тренирую, уволился с этой работы. Совмещать с присутствием в медиапространстве тяжело, поэтому я выбрал медиа»
Максим Траньков: я вообще сейчас не тренирую, уволился с этой работы.
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал, что сейчас не тренирует фигуристов.
– Вы сейчас больше тренер или журналист?
– Я вообще сейчас, честно сказать, не тренирую. Я уволился с этой работы, немного консультирую, помогаю парам молодым. Буквально на час приезжаю на каток к Этери Георгиевне (Тутберидзе), даю советы юниорам.
– Журналистика больше по душе?
– Дело в том, что у меня трое детей, и проводить все время на катке просто нет возможности, хочется их видеть, ими заниматься. Совмещать тренерство и присутствие в медиапространстве довольно тяжело, поэтому я выбрал медиа, – объяснил Траньков.
