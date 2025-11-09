Максим Траньков: «Хочется пожелать Мишиной и Галлямову, чтобы они не отчаивались. Дальше опять все начинается с чистого листа»

  • Спортс
17

Траньков: Бойкова и Козловский исполнили мечту, сделав четверной выброс.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков оценил результаты в парном катании на этапе Гран-при России в Казани.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили, Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми.

«Прежде всего хочу поздравить Сашу с Димой не с победой, а с тем, что они исполнили свою мечту. Потому что они очень этого хотели, много над этим работали. Я знаю, сколько они делают на тренировках попыток этого выброса, чтобы довести его до того состояния, чтобы можно было ставить программу.

А с победой хочу поздравить Станислава Морозова, их тренера, потому что он тренер фартовый, что называется, и заслуженный-перезаслуженный. И здорово, что он вернулся, продолжает работать. Немножко нужно уделить внимание, и мы с ним об этом уже поговорили, не многооборотным элементам, а таким как вращение, тодесы. Потому что уровни ребята потеряли на этих элементах. Если еще и все элементы четвертого уровня будут у этой пары в программе, то будут набирать солидные баллы, сто процентов, при чистом катании.

Хочется также пожелать Саше Галлямову и Насте Мишиной, чтобы они не отчаивались. Они восемь турниров подряд выиграли, очень много чисто катались, но так не бывает. Все равно когда-то происходит «сбой в настройках». Любая машина дает сбой, любой нужно иногда ТО производить. Да, эта машина сегодня немножко сломалась, но мы прекрасно знаем, насколько это уравновешенные, сильные спортсмены. И я сегодня подошел, поддержал их, и Насте сказал, что с чистого листа дальше опять все начинается.

Главное не отчаиваться, продолжать работать, тем более с таким тренером, как Тамара Николаевна Москвина. Она умеет, мне кажется, из любых сложностей выводить со своим опытом дуэты. Да, сегодня праздник на другой улице. Но тем не менее, это не самый главный старт сезона, да еще и первый у ребят, поэтому им только держаться», – сказал Траньков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
