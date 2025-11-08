Команда Тутберидзе поздравила Гусеву и Овчинникова с победой на Гран-при в Казани. Они заняли второе место
Команда Тутберидзе поздравила парников, ставших вторыми, с победой на Гран-при.
Команда Этери Тутберидзе поздравила Таисию Гусеву и Даниила Овчинникова, занявших второе место на юниорском Гран-при России в Казани, с победой.
Гусева и Овчинников лидировали после короткой программы в турнире спортивных пар. В произвольной им обнулили одну из поддержек, из-за чего пара заняла второе место. Победу одержали Кира Доможирова и Илья Вегера.
«Поздравляем с победой на Всероссийских соревнованиях «Идель-2025»⛸️
🥈Таисия Гусева/Даниил Овчинников», – говорится в публикации.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм команды Тутберидзе
