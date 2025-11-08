Команда Тутберидзе поздравила Гусеву и Овчинникова с победой на Гран-при в Казани. Они заняли второе место

Команда Тутберидзе поздравила парников, ставших вторыми, с победой на Гран-при.

Команда Этери Тутберидзе поздравила Таисию Гусеву и Даниила Овчинникова, занявших второе место на юниорском Гран-при России в Казани, с победой.

Гусева и Овчинников лидировали после короткой программы в турнире спортивных пар. В произвольной им обнулили одну из поддержек, из-за чего пара заняла второе место. Победу одержали Кира Доможирова и Илья Вегера.

«Поздравляем с победой на Всероссийских соревнованиях «Идель-2025»⛸️

🥈Таисия Гусева/Даниил Овчинников», – говорится в публикации.

ФОТО