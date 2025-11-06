Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»

Макар Солодников поделился впечатлениями от участия в шоу в КНДР.

Фигурист Макар Солодников занял третье место в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани, набрав 78,44 балла.

В начале октября спортсмен участвовал в шоу в рамках международного фестиваля в Пхеньяне.

«Прокатом очень доволен, выдал свой максимум. Это вторые соревнования в сезоне, собой доволен. Сегодня все спокойно было, ходил, представлял, как я прыгаю. Почему оставили «Гладиатора» на второй сезон? Короткая стабильная, она накатана, можно больше катать новую произвольную.

На шоу в Северной Корее катал соревновательную программу. В первый день шоу катал короткую программу, во второй день – произвольную. Какие впечатления? У нас было два шоу в первый день, утром и вечером, во второй день одно шоу днем.

В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу — очень активно поддерживали, было очень приятно. Родители спокойно отпустили в Северную Корею? Да, отпустили», – сказал Солодников.