Траньков – Гусевой и Овчинникову после серебра Гран-при: «Не обращайте внимания на закулисные судейские игры. Первое место принадлежит вам»
Максим Траньков заявил, что судейство в отношении Таисии Гусевой и Даниила Овчинникова на этапе Гран-при России среди юниоров в Казани было несправедливым.
Гусева и Овчинников завоевали серебро, набрав 175,60 балла по сумме двух программ. Победу одержали Кира Доможирова и Илья Вегера (180,32).
«Ребята, Таисия и Даниил, которые сегодня заняли лишь второе место на этапе Гран-при в Казани. Я от себя хочу вас публично поздравить, вы огромные молодцы, двигаете фигурное катание вперед.
Не обращайте внимания на эти закулисные судейские игры. Не знаю, в какие уж там они играют. У вас прекрасные поддержки, все у вас должно быть четвертого уровня. Это вам говорю я – заслуженный тренер России и заслуженный мастер спорта в парном катании.
Вы огромные молодцы. Для меня вы – чемпионы, для моей супруги вы чемпионы тоже. Вы самые-самые лучшие. Не вешайте нос, ваши победы еще впереди. Жизнь несправедлива, так бывает. Первое место принадлежит вам. Публично это заявляю», – сказал Траньков на видео в телеграм-канале.