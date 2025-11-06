  • Спортс
  • Траньков – Гусевой и Овчинникову после серебра Гран-при: «Не обращайте внимания на закулисные судейские игры. Первое место принадлежит вам»
Траньков – Гусевой и Овчинникову после серебра Гран-при: «Не обращайте внимания на закулисные судейские игры. Первое место принадлежит вам»

Траньков поддержал пару Гусева – Овчинников после второго места на Гран-при.

Максим Траньков заявил, что судейство в отношении Таисии Гусевой и Даниила Овчинникова на этапе Гран-при России среди юниоров в Казани было несправедливым.

Гусева и Овчинников завоевали серебро, набрав 175,60 балла по сумме двух программ. Победу одержали Кира Доможирова и Илья Вегера (180,32).

«Ребята, Таисия и Даниил, которые сегодня заняли лишь второе место на этапе Гран-при в Казани. Я от себя хочу вас публично поздравить, вы огромные молодцы, двигаете фигурное катание вперед. 

Не обращайте внимания на эти закулисные судейские игры. Не знаю, в какие уж там они играют. У вас прекрасные поддержки, все у вас должно быть четвертого уровня. Это вам говорю я – заслуженный тренер России и заслуженный мастер спорта в парном катании.

Вы огромные молодцы. Для меня вы – чемпионы, для моей супруги вы чемпионы тоже. Вы самые-самые лучшие. Не вешайте нос, ваши победы еще впереди. Жизнь несправедлива, так бывает. Первое место принадлежит вам. Публично это заявляю», – сказал Траньков на видео в телеграм-канале.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Максима Транькова
