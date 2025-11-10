  • Спортс
Алена Леонова: «Программы Бойковой и Козловского очень даже тянут на мировой уровень. Не скажу, что они явные лидеры, но способны составить конкуренцию»

Алена Леонова: программы Бойковой и Козловского тянут на мировой уровень.

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова считает, что пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского была бы конкурентоспособна на мировом уровне.

Накануне Бойкова и Козловский выиграли этап Гран‑при России в Казани, исполнив четверной выброс.

– Я очень рада за ребят. Не видела прокат целиком, но знаю, что была допущена ошибка на первом элементе, а дальше все было очень круто и хорошо, особенно выброс. Считаю, что это очень классный козырь – иметь такой хороший стабильный вариант. Причем даже больше не для баллов, а для того, чтобы как‑то выделиться. Они и так яркие и классные ребята, но выброс добавляет им еще больше шарма.

– Можно ли с этим выбросом назвать Бойкову и Козловского сильнейшей парой в мире?

– Не знаю, надо смотреть по сезону. Программы этого сезона очень даже тянут на мировой уровень. Они конкурентоспособны 100%, но все равно в борьбе. Не скажу, что они явные лидеры и до них никто не дотянется, но они способны составить конкуренцию, – сказала Леонова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
