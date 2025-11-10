Валерия Лукашова снялась с юниорского Гран-при в Москве. Ее заменит Милана Лебедева

Лукашова снялась с юниорского этапа Гран-при в Москве.

Фигуристка Валерия Лукашова снялась с этапа Гран-при среди юниоров в Москве.

Имя спортсменки пропало из обновленных списков участников соревнований, которые пройдут с 11 по 13 ноября. Вместо нее в заявке теперь числится Милана Лебедева.

Ранее Лукашова была заявлена на этапы юниорского Гран-при в Красноярске и Казани, но пропустила их.

В мае фигуристка перешла из группы Этери Тутберидзе в школу Татьяны Навки «Наши надежды» к тренеру Светлане Соколовской.