Валерия Лукашова снялась с юниорского Гран-при в Москве. Ее заменит Милана Лебедева
Лукашова снялась с юниорского этапа Гран-при в Москве.
Фигуристка Валерия Лукашова снялась с этапа Гран-при среди юниоров в Москве.
Имя спортсменки пропало из обновленных списков участников соревнований, которые пройдут с 11 по 13 ноября. Вместо нее в заявке теперь числится Милана Лебедева.
Ранее Лукашова была заявлена на этапы юниорского Гран-при в Красноярске и Казани, но пропустила их.
В мае фигуристка перешла из группы Этери Тутберидзе в школу Татьяны Навки «Наши надежды» к тренеру Светлане Соколовской.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
