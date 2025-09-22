Расписание мемориала Ондрея Непелы. Там выступят Аймо, Мемола, Грассль, Петрыкина, Ким Чхэ Ен, Смарт и Дик, Лопарева и Бриссо
ISU Challenger
Братислава, Словакия
26 сентября, пятница
14:35 – женщины, короткая программа
18:30 – танцы на льду, ритм-танец
20:50 – мужчины, короткая программа
27 сентября, суббота
11:20 - женщины, произвольная программа
16:20 – танцы на льду, произвольный танец
19:00 – мужчины, произвольная программа
ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время.
Фавориты
Мужчины: Михаил Селевко (Эстония), Кевин Аймо (Франция), Даниэль Грассль (Италия), Николай Мемола (Италия), Маттео Риццо (Италия), Владимир Самойлов (Польша).
Женщины: Нина Петрыкина (Эстония), Лара Наки Гутманн (Италия), Мария Сенюк (Израиль), Ким Чхэ Ен (Южная Корея), Анна Пеццетта (Италия), Ава Мари Зиглер (США).
Танцы на льду: Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Оливия Смарт – Тим Дик (Испания), Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США).
Полный список участников – здесь.