2

Расписание мемориала Ондрея Непелы. Там выступят Аймо, Мемола, Грассль, Петрыкина, Ким Чхэ Ен, Смарт и Дик, Лопарева и Бриссо

26-27 сентября пройдет турнир серии ISU Challenger «Мемориал Ондрея Непелы».

ISU Challenger

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

26 сентября, пятница

14:35 – женщины, короткая программа

18:30 – танцы на льду, ритм-танец

20:50 – мужчины, короткая программа

27 сентября, суббота

11:20 - женщины, произвольная программа

16:20 – танцы на льду, произвольный танец

19:00 – мужчины, произвольная программа

ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время.

Фавориты

Мужчины: Михаил Селевко (Эстония), Кевин Аймо (Франция), Даниэль Грассль (Италия), Николай Мемола (Италия), Маттео Риццо (Италия), Владимир Самойлов (Польша).

Женщины: Нина Петрыкина (Эстония), Лара Наки Гутманн (Италия), Мария Сенюк (Израиль), Ким Чхэ Ен (Южная Корея), Анна Пеццетта (Италия), Ава Мари Зиглер (США).

Танцы на льду: Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Оливия Смарт – Тим Дик (Испания), Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США).

Полный список участников – здесь.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
