0

Мемориал Непелы. Петрыкина, Гутманн, Ким Чхэ Ен, Пеццетта, Сенюк, Лин-Грейси выступят с короткими программами

Женщины выступят с короткими программами на Мемориале Непелы в Братиславе.

Фигуристки выйдут на лед 26 сентября.

ISU Challenger

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

Женщины, короткая программа

Начало – 14:35 по московскому времени.

Первая разминка

1. Лара Наки Гутманн (Италия)

2. Мария Сенюк (Израиль)

3. Анна Пеццетта (Италия)

4. Ава Мари Зиглер (США)

5. София Экзархова (Украина)

Вторая разминка

6. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

7. Юлия ван Дейк (Нидерланды)

8. Элис Лин-Грейси (США)

9. Натали Лангербаур (Эстония)

10. Эмилия Озола (Латвия)

Третья разминка

11. Нина Пови (Великобритания)

12. Лорин Шильд (Франция)

13. Барбора Вранкова (Чехия)

14. Сарина Йоос (Италия)

15. Ванеса Шелмекова (Словакия)

Четвертая разминка

16. Юлия Феннелл (Израиль)

17. Элизабет Гервиц (Израиль)

18. Сара-Мод Дюпюи (Канада)

19. Нина Петрыкина (Эстония)

20. Сэди Шен Венг (Китайский Тайбэй)

Пятая разминка

21. Джейд Ховин (Бельгия)

22. Александра Головкина-Долинске (Литва)

23. Старр Эндрюс (США)

24. Ана София Бешкя (Румыния)

25. Клеменс Майинду (Франция)

Расписание мемориала Ондрея Непелы. Там выступят Аймо, Мемола, Грассль, Петрыкина, Ким Чхэ Ен, Смарт и Дик, Лопарева и Бриссо

