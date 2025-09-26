Мемориал Непелы. Ташлерова и Ташлер, Смарт и Дик, Демужо и ле Мерсье, Лопарева и Бриссо покажут произвольные танцы
Соревнования пройдут 27 сентября.
ISU Challenger
Братислава, Словакия
Танцы на льду, произвольный танец
Начало – 16:20 по московскому времени.
Первая разминка
1. Эмезе Чишер – Марк Шапиро (Венгрия)
2. Эмилия Моника Зибровска – Шайло Дуглас Джадд (Румыния)
3. Челси Верхай – Шерим ван Геффен (Нидерланды)
4. Зофья Гжегожевска – Олег Муратов (Польша)
Вторая разминка
5. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция)
6. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)
7. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
8. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (Германия)
Третья разминка
9. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
10. Лоисья Демужо – Тео ле Мерсье (Франция)
11. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
12. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
Положение после ритм-танца
1. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 76,55
2. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 74,44
3. Лоисья Демужо – Тео ле Мерсье (Франция) – 72,72
4. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 72,09
5. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (Германия) – 72,08
6. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 71,78
7. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 71,77
8. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 65,18
9. Зофья Гжегожевска – Олег Муратов (Польша) – 57,32
10. Челси Верхай – Шерим ван Геффен (Нидерланды) – 54,07
11. Эмилия Моника Зибровска – Шайло Дуглас Джадд (Румыния) – 50,37
12. Эмезе Чишер – Марк Шапиро (Венгрия) – 48,18
Расписание мемориала Ондрея Непелы. Там выступят Аймо, Мемола, Грассль, Петрыкина, Ким Чхэ Ен, Смарт и Дик, Лопарева и Бриссо