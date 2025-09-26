0

Мемориал Непелы. Ташлерова и Ташлер, Смарт и Дик, Демужо и ле Мерсье, Лопарева и Бриссо покажут произвольные танцы

Дуэты выступят с произвольными танцами на Мемориале Непелы в Братиславе.

Соревнования пройдут 27 сентября.

ISU Challenger

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

Танцы на льду, произвольный танец

Начало – 16:20 по московскому времени.

Первая разминка

1. Эмезе Чишер – Марк Шапиро (Венгрия)

2. Эмилия Моника Зибровска – Шайло Дуглас Джадд (Румыния)

3. Челси Верхай – Шерим ван Геффен (Нидерланды)

4. Зофья Гжегожевска – Олег Муратов (Польша)

Вторая разминка

5. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) 

6. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) 

7. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

8. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (Германия)

Третья разминка

9. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

10. Лоисья Демужо – Тео ле Мерсье (Франция)

11. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

12. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

Положение после ритм-танца

1. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 76,55

2. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 74,44

3. Лоисья Демужо – Тео ле Мерсье (Франция) – 72,72

4. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 72,09

5. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (Германия) – 72,08

6. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 71,78

7. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 71,77

8. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 65,18

9. Зофья Гжегожевска – Олег Муратов (Польша) – 57,32

10. Челси Верхай – Шерим ван Геффен (Нидерланды) – 54,07

11. Эмилия Моника Зибровска – Шайло Дуглас Джадд (Румыния) – 50,37

12. Эмезе Чишер – Марк Шапиро (Венгрия) – 48,18

Расписание мемориала Ондрея Непелы. Там выступят Аймо, Мемола, Грассль, Петрыкина, Ким Чхэ Ен, Смарт и Дик, Лопарева и Бриссо

