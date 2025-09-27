0

Мемориал Непелы. Аймо, Грассль, Санчес, Риццо, Мемола, Михаил Селевко покажут произвольные программы

Аймо, Грассль и Риццо выступят с произвольными программами на Мемориале Непелы.

Фигуристы выйдут на лед 27 сентября.

ISU Challenger

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

Мужчины, произвольная программа

Начало – 19:00 по московскому времени.

Распределение по разминкам будет добавлено позже.

Положение после короткой программы

1. Кевин Аймо (Франция) – 93,49

2. Даниэль Грассль (Италия) – 85,89

3. Джейкоб Санчес (США) – 83,97

4. Маттео Риццо (Италия) – 82,52

5. Николай Мемола (Италия) – 79,63

6. Михаил Селевко (Эстония) – 77,75

7. Владимир Самойлов (Польша) – 76,22

8. Яри Кесслер (Хорватия) – 74,48

9. Адам Хагара (Словакия) – 71,77

10. Алекса Ракич (Канада) – 71,76

11. Чха Ен Хен (Южная Корея) – 71,73

12. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 71,65

13. Сами Хамми (Франция) – 68,04

14. Хавьер Воклен (Франция) – 67,44

15. Тобиа Оллерер (Австрия) – 65,35

16. Хуго Бостедт (Швеция) – 63,20

17. Якуб Лофек (Польша) – 63,14

18. Никита Старостин (Германия) – 61,74

19. Лукаш Вацлавик (Словакия) – 57,14

20. Каспер Юханссон (Швеция) – 56,29

21. Вадим Новиков (Украина) – 46,80

22. Йозеф Курма (Словакия) – 45,09

23. Юкен Альберди (Испания) – 44,35

Расписание мемориала Ондрея Непелы. Там выступят Аймо, Мемола, Грассль, Петрыкина, Ким Чхэ Ен, Смарт и Дик, Лопарева и Бриссо

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoсборная США
logoсборная Испании
Джейкоб Санчес
мужское катание
результаты
чемпионат Италии
Даниэль Грассль
Томас-Льоренс Гуарино Сабате
Лукаш Вацлавик
сборная Хорватии
logoКевин Аймо
Яри Кесслер
Алекса Ракич
logoсборная Канады
сборная Словакии
Мемориал Ондрея Непелы
logoсборная Швеции
logoсборная Эстонии
Никита Старостин
Адам Хагара
Николай Мемола
Чха Ен Хен
Маттео Риццо
сборная Австрии
Михаил Селевко
сборная Польши
logoсборная Южной Кореи
Владимир Самойлов
Каспер Юханссон
Вадим Новиков
Хуго Бостедт
logoсборная Франции
logoсборная Украины
logoсборная Германии
logoISU Challenger
