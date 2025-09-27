Мемориал Непелы. Аймо, Грассль, Санчес, Риццо, Мемола, Михаил Селевко покажут произвольные программы
Фигуристы выйдут на лед 27 сентября.
ISU Challenger
Братислава, Словакия
Мужчины, произвольная программа
Начало – 19:00 по московскому времени.
Распределение по разминкам будет добавлено позже.
Положение после короткой программы
1. Кевин Аймо (Франция) – 93,49
2. Даниэль Грассль (Италия) – 85,89
3. Джейкоб Санчес (США) – 83,97
4. Маттео Риццо (Италия) – 82,52
5. Николай Мемола (Италия) – 79,63
6. Михаил Селевко (Эстония) – 77,75
7. Владимир Самойлов (Польша) – 76,22
8. Яри Кесслер (Хорватия) – 74,48
9. Адам Хагара (Словакия) – 71,77
10. Алекса Ракич (Канада) – 71,76
11. Чха Ен Хен (Южная Корея) – 71,73
12. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 71,65
13. Сами Хамми (Франция) – 68,04
14. Хавьер Воклен (Франция) – 67,44
15. Тобиа Оллерер (Австрия) – 65,35
16. Хуго Бостедт (Швеция) – 63,20
17. Якуб Лофек (Польша) – 63,14
18. Никита Старостин (Германия) – 61,74
19. Лукаш Вацлавик (Словакия) – 57,14
20. Каспер Юханссон (Швеция) – 56,29
21. Вадим Новиков (Украина) – 46,80
22. Йозеф Курма (Словакия) – 45,09
23. Юкен Альберди (Испания) – 44,35
