Мемориал Непелы. Ташлерова и Ташлер, Лопарева и Бриссо, Смарт и Дик, Грин и Парсонс покажут ритм-танцы
Соревнования пройдут 26 сентября.
ISU Challenger
Братислава, Словакия
Танцы на льду, ритм-танец
Начало – 18:30 по московскому времени.
Первая разминка
1. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)
2. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (Германия)
3. Челси Верхам – Шерим ван Геффен (Нидерланды)
4. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
Вторая разминка
5. Зофья Гжегожевска – Олег Муратов (Польша)
6. Эмезе Чишер – Марк Шапиро (Венгрия)
7. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
8. Лоисья Демужо – Тео ле Мерсье (Франция)
Третья разминка
9. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
10. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция)
11. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
12. Эмилия Моника Зибровска – Шайло Дуглас Джадд (Румыния)
