Мемориал Непелы. Ташлерова и Ташлер, Лопарева и Бриссо, Смарт и Дик, Грин и Парсонс покажут ритм-танцы

Танцевальные дуэты покажут ритм-танцы на Мемориале Непелы в Братиславе.

Соревнования пройдут 26 сентября.

ISU Challenger

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

Танцы на льду, ритм-танец

Начало – 18:30 по московскому времени.

Первая разминка

1. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)

2. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (Германия)

3. Челси Верхам – Шерим ван Геффен (Нидерланды)

4. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

Вторая разминка

5. Зофья Гжегожевска – Олег Муратов (Польша)

6. Эмезе Чишер – Марк Шапиро (Венгрия)

7. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

8. Лоисья Демужо – Тео ле Мерсье (Франция)

Третья разминка

9. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

10. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция)

11. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

12. Эмилия Моника Зибровска – Шайло Дуглас Джадд (Румыния)

Расписание мемориала Ондрея Непелы. Там выступят Аймо, Мемола, Грассль, Петрыкина, Ким Чхэ Ен, Смарт и Дик, Лопарева и Бриссо

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoсборная Испании
Лоисья Демужо
Жоффре Бриссо
Тим Дик
результаты
Евгения Лопарева
Тео Ле Мерсье
Мемориал Ондрея Непелы
сборная Румынии
Оливия Смарт
logoсборная Франции
сборная Польши
logoсборная США
Юхо Пиринен
Натали Ташлерова
Селина Фраджи
сборная Нидерландов
Филип Ташлер
Челси Верхай
Майкл Парсонс
Олег Муратов
logoсборная Финляндии
танцы на льду
Катарина Вольфкостин
Шерим ван Геффен
Димитри Царевски
Жан-Анс Фурно
Юка Орихара
Кэролайн Грин
