Мемориал Непелы. Аймо, Мемола, Риццо, Грассль, Михаил Селевко, Самойлов выступят с короткими программами
Соревнования пройдут 26 сентября.
ISU Challenger
Братислава, Словакия
Мужчины, короткая программа
Начало – 20:50 по московскому времени.
Первая разминка
1. Кевин Аймо (Франция)
2. Николай Мемола (Италия)
3. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)
4. Сами Хамми (Франция)
5. Йозеф Курма (Словакия)
Вторая разминка
6. Чха Ен Хен (Южная Корея)
7. Лукаш Вацлавик (Словакия)
8. Никита Старостин (Германия)
9. Хавьер Воклен (Франция)
10. Вадим Новиков (Украина)
11. Алекса Ракич (Канада)
Третья разминка
12. Якуб Лофек (Польша)
13. Маттео Риццо (Италия)
14. Даниэль Грассль (Италия)
15. Хуго Бостедт (Швеция)
16. Тобиа Оллерер (Австрия)
17. Михаил Селевко (Эстония)
Четвертая разминка
18. Джейкоб Санчез (США)
19. Адам Хагара (Словакия)
20. Яри Кесслер (Хорватия)
21. Каспер Юханссон (Швеция)
22. Юкен Альберди (Испания)
23. Владимир Самойлов (Польша)
