Kinoshita Group Cup. Чиба победила, Сакамото – 2-я, Мияке – 3-я
ISU Challenger
Kinoshita Group Cup
Осака, Япония
Женщины
Итоговое положение
1. Моне Чиба (Япония) – 216,59
2. Каори Сакамото (Япония) – 203,64
3. Саки Мияке (Япония) – 196,79
4. Ринка Ватанабе (Япония) – 189,55
5. Брэди Теннелл (США) – 187,18
6. Мако Ямашита (Япония) – 183,81
7. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 183,48
8. Хана Йошида (Япония) – 180,52
9. А Сон Ен (Южная Корея) – 173,51
10. Маделин Скизас (Канада) – 172,40
11. Вакаба Хигучи (Япония) – 159,13
12. Соня Хилмер (США) – 144,67
13. Элишка Бржезинова (Чехия) – 140,68
14. Мария Чернышова (Австралия) – 110,97
Произвольная программа
1. Моне Чиба (Япония) – 143,48
2. Каори Сакамото (Япония) – 138,39
3. Ринка Ватанабе (Япония) – 131,82
4. Мако Ямашита (Япония) – 131,41
5. Саки Мияке (Япония) – 126,50
6. Хана Йошида (Япония) – 125,11
7. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 124,09
8. Брэди Теннелл (США) – 187,18
9. А Сон Ен (Южная Корея) – 116,16
10. Маделин Скизас (Канада) – 105,83
11. Вакаба Хигучи (Япония) – 99,70
12. Элишка Бржезинова (Чехия) – 90,63
13. Соня Хилмер (США) – 88,95
14. Мария Чернышова (Австралия) – 67,55
