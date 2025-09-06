40

Kinoshita Group Cup. Чиба победила, Сакамото – 2-я, Мияке – 3-я

Моне Чиба одержала победу на Kinoshita Group Cup, Каори Сакамото – 2-я.

ISU Challenger

Kinoshita Group Cup

Осака, Япония

Женщины

Итоговое положение

1. Моне Чиба (Япония) – 216,59

2. Каори Сакамото (Япония) – 203,64

3. Саки Мияке (Япония) – 196,79

4. Ринка Ватанабе (Япония) – 189,55

5. Брэди Теннелл (США) – 187,18

6. Мако Ямашита (Япония) – 183,81

7. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 183,48

8. Хана Йошида (Япония) – 180,52

9. А Сон Ен (Южная Корея) – 173,51

10. Маделин Скизас (Канада) – 172,40

11. Вакаба Хигучи (Япония) – 159,13

12. Соня Хилмер (США) – 144,67

13. Элишка Бржезинова (Чехия) – 140,68

14. Мария Чернышова (Австралия) – 110,97

Произвольная программа

1. Моне Чиба (Япония) – 143,48

2. Каори Сакамото (Япония) – 138,39

3. Ринка Ватанабе (Япония) – 131,82

4. Мако Ямашита (Япония) – 131,41

5. Саки Мияке (Япония) – 126,50

6. Хана Йошида (Япония) – 125,11

7. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 124,09

8. Брэди Теннелл (США) – 187,18

9. А Сон Ен (Южная Корея) – 116,16

10. Маделин Скизас (Канада) – 105,83

11. Вакаба Хигучи (Япония) – 99,70

12. Элишка Бржезинова (Чехия) – 90,63

13. Соня Хилмер (США) – 88,95

14. Мария Чернышова (Австралия) – 67,55

Расписание Kinoshita Group Cup: там выступят Сакамото, Хигучи, Чиба, Чха Чжун Хван, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
женское катание
результаты
Kinoshita Group Cup
logoISU Challenger
Хэ Ин Ли
logoКаори Сакамото
сборная Австралии
logoВакаба Хигучи
Соня Хилмер
logoХана Йошида
Маделин Скизас
Моне Чиба
А Сон Ен
Элишка Бржезинова
logoсборная Южной Кореи
logoсборная Японии
Мако Ямашита
Мария Чернышова
Ринка Ватанабе
logoсборная Чехии
logoБрэди Теннелл
logoсборная США
logoсборная Канады
Саки Мияке
