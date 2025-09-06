Kinoshita Group Cup. Миура и Кихара, Метелкина и Берулава, Нагаока и Моригути выйдут на лед с произвольными программами
7 сентября на турнире Kinoshita Group Cup разыграют награды в парном катании.
Начало произвольной программы – 08:30 по московскому времени (7 сентября).
Короткая программа
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 79,94
2. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 75,32
3. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 66,27
4. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 59,64
5. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 56,47
6. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 51,60
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
