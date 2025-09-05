Kinoshita Group Cup. Чха Чжун Хван выиграл короткую программу, Томоно – 2-й, Ямамото – 3-й
Кореец Чха Чжун Хван лидирует после короткой на Kinoshita Group Cup.
ISU Challenger
Осака, Япония
Мужчины
Короткая программа
1. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 87,76
2. Казуки Томоно (Япония) – 85,08
3. Сота Ямамото (Япония) – 84,98
4. Томоки Хиваташи (США) – 83,62
5. Джимми Ма (США) – 83,52
6. Као Миура (Япония) – 82,49
7. Ли Чжэ Гын (Южная Корея) – 82,41
8. Шунске Накамура (Япония) – 79,34
9. Тацуя Цубои (Япония) – 78,82
10. Алекса Ракич (Канада) – 78,73
11. Хару Какиучи (Япония) – 65,67
12. Гоку Эндо (США) – 65,24
13. Ли Си Хен (Южная Корея) – 62,86
14. Тао Макрэ (Великобритания) – 54,89
Расписание Kinoshita Group Cup: там выступят Сакамото, Хигучи, Чиба, Чха Чжун Хван, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава
Опубликовала: Мария Селенкова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости