Kinoshita Group Cup. Чха Чжун Хван выиграл короткую программу, Томоно – 2-й, Ямамото – 3-й

Кореец Чха Чжун Хван лидирует после короткой на Kinoshita Group Cup.

ISU Challenger

Kinoshita Group Cup

Осака, Япония

Мужчины

Короткая программа

1. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 87,76

2. Казуки Томоно (Япония) – 85,08

3. Сота Ямамото (Япония) – 84,98

4. Томоки Хиваташи (США) – 83,62

5. Джимми Ма (США) – 83,52

6. Као Миура (Япония) – 82,49

7. Ли Чжэ Гын (Южная Корея) – 82,41

8. Шунске Накамура (Япония) – 79,34

9. Тацуя Цубои (Япония) – 78,82

10. Алекса Ракич (Канада) – 78,73

11. Хару Какиучи (Япония) – 65,67

12. Гоку Эндо (США) – 65,24

13. Ли Си Хен (Южная Корея) – 62,86

14. Тао Макрэ (Великобритания) – 54,89

Расписание Kinoshita Group Cup: там выступят Сакамото, Хигучи, Чиба, Чха Чжун Хван, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава

