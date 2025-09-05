Kinoshita Group Cup. Чиба лидирует после короткой программы, Сакамото – 4-я, Теннелл – 5-я
Японская фигуристка Моне Чиба лидирует после короткой на Kinoshita Group Cup.
ISU Challenger
Kinoshita Group Cup
Осака, Япония
Женщины, короткая программа
1. Моне Чиба (Япония) – 73,11
2. Саки Мияке (Япония) – 70,29
3. Маделин Скизас (Канада) – 66,57
4. Каори Сакамото (Япония) – 65,25
5. Брэди Теннелл (США) – 64,52
6. Вакаба Хигучи (Япония) – 59,43
7. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 59,39
8. Ринка Ватанабе (Япония) – 57,73
9. А Сон Ен (Южная Корея) – 57,35
10. Соня Хилмер (США) – 55,72
11. Хана Йошида (Япония) – 55,41
12. Мако Ямашита (Япония) – 52,40
13. Элишка Бржезинова (Чехия) – 50,05
14. Мария Чернышова (Австралия) – 43,42
Опубликовала: Мария Селенкова
