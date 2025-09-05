17

Kinoshita Group Cup. Чиба лидирует после короткой программы, Сакамото – 4-я, Теннелл – 5-я

Японская фигуристка Моне Чиба лидирует после короткой на Kinoshita Group Cup.

ISU Challenger

Kinoshita Group Cup

Осака, Япония

Женщины, короткая программа

1. Моне Чиба (Япония) – 73,11

2. Саки Мияке (Япония) – 70,29

3. Маделин Скизас (Канада) – 66,57

4. Каори Сакамото (Япония) – 65,25

5. Брэди Теннелл (США) – 64,52

6. Вакаба Хигучи (Япония) – 59,43

7. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 59,39

8. Ринка Ватанабе (Япония) – 57,73

9. А Сон Ен (Южная Корея) – 57,35

10. Соня Хилмер (США) – 55,72

11. Хана Йошида (Япония) – 55,41

12. Мако Ямашита (Япония) – 52,40

13. Элишка Бржезинова (Чехия) – 50,05

14. Мария Чернышова (Австралия) – 43,42

Опубликовала: Мария Селенкова
