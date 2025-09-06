1

Kinoshita Group Cup. Лорьо и Ле Гак лидируют после ритм-танца, Зингас и Колесник – 2-е, Несет и Маркелов – 3-и

Канадцы Лорьо и Ле Гак выиграли ритм-танец на турнире Kinoshita Group Cup.

ISU Challenger

Kinoshita Group Cup

Осака, Япония

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 76,40

2. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 76,24

3. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 68,77

4. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 66,99

5. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 66,69

6. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 62,81

7. Лили Хенсен – Нейтан Ликерс (Канада) – 60,29

8. Даниэла Иваницкая – Мэттью Сперри (Финляндия) – 51,40

Расписание Kinoshita Group Cup: там выступят Сакамото, Хигучи, Чиба, Чха Чжун Хван, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
