Kinoshita Group Cup. Лорьо и Ле Гак лидируют после ритм-танца, Зингас и Колесник – 2-е, Несет и Маркелов – 3-и
Канадцы Лорьо и Ле Гак выиграли ритм-танец на турнире Kinoshita Group Cup.
ISU Challenger
Kinoshita Group Cup
Осака, Япония
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 76,40
2. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 76,24
3. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 68,77
4. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 66,99
5. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 66,69
6. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 62,81
7. Лили Хенсен – Нейтан Ликерс (Канада) – 60,29
8. Даниэла Иваницкая – Мэттью Сперри (Финляндия) – 51,40
