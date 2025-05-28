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ISU отказался комментировать обращение Степановой и Букина к главе МОК

В ISU отказались комментировать обращение Степановой и Букина к МОК.

Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты из России к участию в олимпийском отборе. Нейтральный статус получили только представители одиночного катания.

Александра Степанова и Иван Букин были главными претендентами на поездку на олимпийский отбор в танцах на льду. 

Они обратились к будущему президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с просьбой потребовать от ISU разъяснений причин недопуска. 

«В настоящее время ISU не будет комментировать дальнейший процесс по индивидуальным нейтральным атлетам (AIN)», – сообщили в организации.

Также ISU отказался комментировать допуск российских тренеров на отборочный к Олимпиаде турнир, сообщает ТАСС. 

«Мы просим вас вмешаться и потребовать от ISU официальных разъяснений причин нашего недопуска». Степанова и Букин записали обращение к главе МОК

Степанова и Букин опять мимо Олимпиады. Им уже мешали МОК и ковид, а теперь – ISU

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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Р-Спорт
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